Evo ti za taksi, hajde pođi kući, brinut će se tvoji

Ona je bila novinarka Indexa, imala je 23 godine, Matanić joj je javio da je u hotelu u Opatiji, poslao joj je 200 eura za trošak taksija, taksi iz Rijeke do Opatije je stajao sto kuna, u oba pravca, curi je to bilo “smiješno” pa je ušla u taksi pa u hotel pa u sobu. A u sobi? Iznenađenjeeeee! “Matanić je bio toliko našmrkan da mi je polizao šminku s lica i bio seksualno impotentan. Satima smo ležali na krevetu i pričali o filmovima. Bio je fin. Ni jednom me nije ponizio ni doveo u pitanje moje dostojanstvo.” Cura zna što je nasilje jer je pisala za Indeks, njezino objašnjenje. Zlostavljanje je samo kad te siluje, razvali ti glavu, prebije te na mrtvo ime. Ostalo je, kako piše Matanićeva braniteljica, “samo neprijatno zadirkivanje.” Zato ona savjetuje žrtvama, ipak žrtvama, odakle joj sad izraz ‘žrtve’, “da to jednostavno tako ozbiljno ne shvate.”

Žena kojoj muškarac plaća taksi da bi mu ušla u sobu a prije toga joj šalje emotikon “sunce” koji znači seks, tako si napisala, sigurno nije žrtva našmrkanog mužjaka nemoćnoga kurca. Vrijeme je pokazalo, curo, da je u ovom slučaju Matanić tvoja žrtva. Ako mu želiš dobro, a očito mu želiš dobro, nemoj ga braniti. Siroti Matanić. Sigurna sam da je kad je pročitao tvoju obranu prekinuo “liječenje”, uvalio nosinu u bijelo i pomislio, jebote, ova je gora od onih kojima sam slao fotke kurca svoga. Vedrana Rudan za svoj blog.