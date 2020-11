Ministar zdravlja Dario Nakić je bez ikakve najave ili izložene analize odlučio ukinuti Programa 72 sata koji se u dosadašnjoj praksi pokazao odličnim projektom pokrenutim upravo od strane bivše HDZ-ove vlasti, a nešto dorađene u prethodnoj vlasti Kukuriku koalicije. Taj program omogućava početak tretmana liječenja u roku od 72 sata za osobe oboljele od karcinoma, što znači da se u navedenom roku od 72 sata nakon otkrivanja bolesti podvrgavaju hitnoj operaciji i definiranju nastavka liječenja.

Sa jedne strane imamo izjavu ministra kako navedeni program nije nikada ni zaživio pa ga kako kaže ni ne može obustaviti, a sa druge strane imamo izjave ljudi direktno involviranih u samu provedbu o izvrsnom programu koji je i te kako zaživio i iz to sa izvanrednim rezultatima.

U svemu ovome se postavlja pitanje što znači ova izjava samog ministra uz obrazloženje najavljenog ukidanja Programa 72: To nisu bolesnici koji imaju 20 godina, pa su to mladi ljudi koji nemaju nikakvih drugih bolesti pa idete na operaciju. Već se radi o starijoj populaciji koji su često srčani bolesnici, teški kardiopati, bolesnici sa bubrežnim bolestima, plućnim bolestima, dijabetičari…Vi njih zapravo i morate pripremiti do te operacije da bi oni zapravo mogli sigurno otići na tu operaciju”.

Što god da je ministar htio kazati prethodnom rečenicom, ista nimalo ne zrači optimizmom za sve oboljele od karcinom, a posebno za starije osobe koje ovom rečenicom svrstava u građane drugog reda… nije li ovo možda i početak realizacije one zloguke najave o tome da će se kvalitetno liječiti samo oni koji to mogu i platiti, a svi ostali biti prepušteni sami sebi??? Zanima nas i koga je sve ministar konzultirao prije no što je sa ovakvom najavom izašao u javnost?? Ne želimo ni pomisliti da će ovo najavljeno odustajanje od Programa 72 sata možda vrijediti samo za starije osobe kao što se u nekim dijelovima ministrova obrazloženja nadzire jer bi to bilo neviđena segregacija građana ili možda nešto još puno strašnije……

A što ovaj program znači za sve one koji su tretirani temeljem istog nije teško zamisliti, posebno u onom psihološkom segmentu koji je i te kako bitan u procesu svakog liječenja. Kada je riječ o karcinomu i psihičkom stanju svakog pojedinca kada mu se otkrije oboljenje pa do trenutka početka liječenja, jest nešto što doista nema smisla posebno ni objašnjavati…..

Neki bi prije javnog istupanja trebali dobro razmisliti barem i o nekim realno mogućim posljedicama…, završava BUZ u svom priopćenju.