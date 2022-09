Brza hrana, brza smrt

Prema istraživanju, objavljenom prošloga tjedna u znanstvenom časopisu Molecular Biology and Evolution, geni slonova mogli bi biti ključni faktor u borbi protiv raka, piše The Times. Slonovi, tvrde znanstvenici, nose puno veću i raznolikiju skupinu proteina p 53 koji se bore protiv tumora i poznati su kao “čuvari genoma” jer love stanice s neispravnom DNK i potiču ih da se same poprave ili samounište. Međutim, odmetnute stanice raka mogu spriječiti rad p53 pa se stanica veže s drugima i tako proizvodi tumore. Ljudi imaju dvije verzije p53, a slonovi ih imaju 40 i strukturno su drugačiji, što im pruža puno veću zaštitu od raka. Jutarnji