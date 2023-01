AM, što označava amplitudnu modulaciju, metoda je koja usprkos lošijoj kvaliteti zvuka ima veliku važnost jer se signal može prenositi na veće udaljenosti. AM radio se kreće od 535 do 1705 kHz, a radiostanice su moguće na svakih 10 kHz. Najpopularnije su radiostanice koje prenose vijesti i vremensku prognozu i temelje se na govoru, a ne glazbi. AM ima još jednu manu, a to je osjetljivost signala na električne oluje i radiofrekvencijske smetnje. Pogađate, to nije nikako dobro u električnom automobilu. Električna vozila stvaraju više elektromagnetskih smetnji nego vozila na fosilna goriva, pa utječu na kvalitetu AM signala, piše The New York Times. U Americi na AM radiostanice otpada 20 posto radijskih slušatelja, dok je u Europi taj udio osjetno manji. Ipak, u kriznim situacijama, kad nema interneta i mobilnih mreža, AM signal čini razliku kao jedina mogućnost jeftinog širenja informacija na velike udaljenosti. Index