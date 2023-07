Nema predaje

A ovako piše na Facebooku Zoran Stajčić, urednik Ravno do dna: Obožavam svoj medij, a posebno ljude koji ga čitaju. Meni je famozno da je tekst o Franku Zappi najčitaniji i to baš u ovom vremenu srozavanja i glazbenih i medijskih kriterija kad se istovremeno bezumno štanca smeće i kuka kako se smeće jedino konzumira. Hvala vam dragi ljudi. Ovakve sitne pobjede su nam još veći poticaj da ne proizvodimo medijsko smeće jer postoji sasvim fini broj ljudi koji se mentalno hrane finim stvarima. Hvala svima koji nas podržavaju na ovakav način i to upravo vlastitim izborom sadržaja koji će konzumirati. Tekst o Franu Zappi.

I nama je drago da postojite.