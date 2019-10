The Concourse piše o još jednom tragičnom slučaju u kojem je policajac bijelac ubio Afroamerikanca bez razloga. Ubijeni je Walter Scott, a iako je pokušao bježati, očito je da ga je policajac Michael Slager bez problema mogao dostići, no on je odlučio izvaditi pištolj i pucati osam puta. Sve je snimio prolaznik – video.