Sve je to lijepo, ali...

Ove godine po stranim će državama putovati 1,4 milijarde turista, 5 posto više nego lani, a do 2030. očekuje se 2,4 milijarde međunarodnih turističkih dolazaka, u čemu će prednjačiti turisti iz Kine, Francuske i SAD-a. Za povećanje će biti najzaslužniji porast srednje klase, pogotovo u Aziji. To more ljudi trošit će godišnje oko 2 bilijuna dolara, dakle malo manje od 1.000 dolara po glavi. Ovdje se može registrirati pa dobiti besplatno cijeli Euromonitorov izvještaj.