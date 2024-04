More kao noćno nebo

Čuveno „More zvijezda“ na Maldivima je djelomično stvarno, a djelomično fiktivno, no to samo dodaje misteriju jednoj od najatraktivnijih turističkih atrakcija zemlje. Posjetitelji Maldiva mogu doživjeti more koje svjetluca ili vidjeti kako njihovi otisci u pijesku svijetle u mraku. Ova nevjerojatna pojava, poznata kao “More zvijezda“, jedna je od najviše ocijenjenih atrakcija na Maldivima. Impresivne slike toga šire se na internetu, inspirirajući avanturiste da je potraže. No, malo ljudi se može složiti o tome gdje ga točno možete pronaći. Dakle, to ne postoji kao geografska lokacija, već se radi o bioluminiscentnim planktonima koji plove oceanom. Green