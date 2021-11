Znao sam da će mi se memeovi jednog dana isplatiti

Najveći globalni pad servisa Facebooka dosad rezultirao je padom dionica Facebooka, ali i smanjilo vrijednost osobnog bogatstva njegovog osnivača. No, nije samo to utjecalo na ovakve gubitke, već je na to utjecao i nedavni intervju zvizdačice, koja je u Facebooku radila na pitanjima društvenog integriteta u tvrtki. Kaže da dokumenti dokazuju da je Facebook znao da se njegove platforme koriste za širenje mržnje, nasilja i dezinformacija te da je tvrtka pokušala sakriti te dokaze. Zuck je pao na peto mjesto najbogatijih ljudi, a istina koja je izašla na vidjelo šokiralo je mnoge (ne i nas), a to je da je Facebook svjesno bio u sukobu interesa između onoga što je dobro za javnost i onoga što je dobro za Facebook. Index