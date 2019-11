Najluđu noć provedite u Solinu! Zabava je zagarantirana uz nezaboravan program u Hotelu President*****. Ponuda uključuje doček 2020. u Hotelu Pre4sident 5*, 2 ili 3 noćenja s buffet doručkom u deluxe dvokrevetnoj sobi za 2 osobe, svečanu novogodišnju večeru uz bogati menu od 4 slijeda s uključenom neograničenom konzumacijom pića i glazbom uživo uz Ivanu Marić, bogati buffet doručak (1.1. kasni doručak do 12h), neograničeno korištenje wellness i spa sadržaja (bazen, jacuzzi, saune, relax zona), rani check in od 11 sati i kasni check-out do 14 sati (ovisno o raspoloživosti), besplatan parking i WiFi. Klikom na kupi birate paket od 2 noćenja za dvoje, korištenje u terminu 30.12. 2019. – 2.1.2020. za 1.980 kn ili paket od 3 noćenja za dvoje, korištenje u terminu 29.12.2019. – 2.1.2020. za 2.430 kn. Opširnije na Ponudi dana.