Kandidat Studentske liste Aleksandar Čupić izabran je za novog predsjednika srbijanskog parlamenta sa 140 glasova, čime je potvrđena smjena dugogodišnje vlasti Srpske napredne stranke nakon izbora. Trodnevnu raspravu obilježile su žestoke polemike i optužbe sadašnjeg oporbenog čelnika Aleksandra Vučića o Čupićevoj imovini – navodnom posjedovanju sedam stanova na Voždovcu – te o njegovom akademskom zvanju docenta. Čupić, inače sveučilišni nastavnik i organski poljoprivrednik koji je javnosti postao poznat nakon što je 2025. udomio studente prosvjednike, najavio je zakonsku prijavu imovine te pozvao na dijalog, toleranciju i vraćanje dostojanstva u skupštinske klupe. Jutarnji, tportal