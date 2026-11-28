Susret se održao na Ohridu, u Sjevernoj Makedoniji, u sklopu regionalnog summita Procesa Brdo-Brijuni. To je prvi Čupićev međunarodni nastup nakon izbora u Srbiji. Do predsjedničkih izbora on je čelni čovjek susjedne nam države. Milanović je susret opisao kao početak boljeg razdoblja, naglašavajući da se o osjetljivim pitanjima može razgovarati bez međusobnih optuživanja i podizanja tenzija. Čupić je tijekom obraćanja regionalnim čelnicima poručio da će vanjska politika Srbije biti uravnotežena, predvidljiva i dosljedna. Ovogodišnji samit Procesa Brdo-Brijuni prethodno je bio planiran na Brijunima, ali je u svibnju otkazan zbog pogoršanja odnosa između Zagreba i Beograda. Nacional