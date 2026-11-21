Izvrnuta piramida moći
Odustajanje od kulta vođe: Može li šaroliki tim profesora, liječnika i umjetnika funkcionirati bez stranačke stege?
Za razliku od klasičnih stranaka koje se oslanjaju na jednog karizmatičnog vođu, Studentska lista u parlament uvodi radikalan eksperiment – vladavinu plenuma i stručnjaka bez političkog iskustva. Iza 140 mandata kriju se neobične životne priče: od uzgajivača organskog povrća i oca šestero djece Aleksandra Čupića, preko smijenjene konzervatorice Estele Radonjić Živkov koja se suprotstavila projektu Donalda Trumpa, do mladog diplomata Adema Mavrića. Najveći izazov sada pada na leđa šefa zastupničkog kluba Jove Bakića, koji mora pomiriti različite ideologije i generacije te dokazati da moralni kapital i solidarnost s ulice mogu preživjeti surovu realnost vođenja države. Poslovni
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