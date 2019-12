Dvanaesti album grupe The Who, nazvan jednostavno “WHO” najbolji je njihov album još od “Who Are You” iz 1978. godine, zaključuje Aleksandar Dragaš nakon slušanja. Album je “čvrst, poletan i tečan rock album sa zanimljivim retrospekcijama dvojice “rock penzionera” koji su kao mladići sredinom 60-ih zauvijek izmijenili britansku pop kulturu”, kaže.