Poznati hitovi i svi mobitele u zrak

Alphaville na Zagrebačkom velesajmu – nostalgija i huk Paviljona 9

Interes publike svakako je bio i više nego solidan – po slobodnoj procjeni je nekoliko tisuća ljudi došlo na koncert koji je došao 40 godina prekasno. Oni koji su svoje formativne glazbene godine živjeli u tim istim osamdesetima, poput autora ovog teksta, dobro znaju da su pjesme Alphavillea bile neizostavne na tulumima.

S izvedbom „A Victory Of Love“ Alphaville počeo voditi publiku prema finalnoj katarzi koju je još više pojačala pjesma „Sounds Like Melody“ čiju izvedbu je snimalo na tisuće mobitela u dvorani i koji se nisu spuštali kad je došao trenutak za najveći hit – baladu „Forever Young“ s kojom je jedino i mogao biti završen i službeni dio.

„State Of Dreams“ donijela je oproštaj Mariana Golda i Alphavillea od zagrebačke publike taman kad je već i sparina u paviljonu postajala dodatna otegotna okolnost. Takve su nekako bile i osamdesete koje su odavno u sferi romantiziranja – bilo je dobre glazbe, ali i stalno nekih remetilačkih faktora koji su bili tu kako bi ubili gušt. Zoran Stajčić za Ravno do dna čeka kad će obnoviti Dom sportova.


