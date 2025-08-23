Veliki svugdje, ne samo u Japanu (i dobro, zauvijek mladi)...

Legendarni njemački bend Alphaville nastupa 5. rujna na Velesajmu u Zagrebu. Iako je njihova najpoznatija stvar Forever Ypung legendarna otprije, s brdo obrada, prošle je godine dobila ponovni uzlet zbog TikTok trendova. Za Muziku su se dotaknuli nekoliko tema: Dok sam pisao, već sam više-manje znao kako je želim pjevati. Tako sam uključio kasetofon i otpjevao tekst Berndu, u osnovi onako kako sam ga kasnije pjevao na gotovoj snimci. Što se tiče obrada, uvijek sam smatrao komplimentom kada su drugi umjetnici kopirali našu glazbu. Ali postoji stvarno vrlo malo verzija koje su me stvarno dirnule ili zadivile, kao što je verzija “Big In Japan” od Ane Brun. Glazbenu scenu na Balkanu smatram vrlo uzbudljivom i raznolikom. Volim slušati bendove poput Laibacha, KOIKOI ili posebno Daliborovo Granje. Umjetna inteligencija je samo još jedan konkurent u području kompozicije. Za instrumentaliste, za prateće vokale, umjetna inteligencija je možda kraj što se tiče studio poslova.