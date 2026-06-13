Ipak se nećemo pržiti
AMOC popušta: “Hladna mrlja” u Atlantiku signal je klimatskog kolapsa
Nova studija potvrđuje da se prostrano oceansko područje južno od Grenlanda, poznato kao “hladna mrlja”, od 1900. godine ohladilo za gotovo . Dok se ostatak planeta zagrijava, ovo dubinsko hlađenje nije uzrokovano atmosferskim promjenama, već slabljenjem Atlantske meridionalne cirkulacije (AMOC) – ključnog oceanskog transportnog pojasa. Zbog topljenja leda i priljeva slatke vode, AMOC je dosegao najslabiju točku u zadnjih 1000 godina. Znanstvenici upozoravaju da bi njegov kolaps u ovom stoljeću donio katastrofalne posljedice: ekstremno zahlađenje Europe, suše u Africi i brz rast razine mora u SAD-u. Index