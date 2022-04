General-kibic

RObert Barić komentira: Zadnji podaci pokazuju, a to se još provjerava, da su Ukrajinci počeli gerilsku kampanju. Rusi će morati odvojiti snage za zaštitu unutarnjih komunikacija i pokušaju protugerilskog djelovanja. Od Zaporužja do Donjecka je mirni dio, jer dok ne bude osvojen Mariupolj, to onemogućuje ruske snage za uspješnom opskrbom. Rusija radi udare po cijeloj Ukrajini, posebice nanošenja gubitaka infrastrukturi, odnosno logistici. Ruski general Aleksander Dvornikov bio je u Siriji i preferira frontalne napade. Problem je u zapovjednom lancu, te vojska nije pripremljena i motivirana. No, bitka za Donbas je odlučujuća, a logistika je ključ za ovaj rat.” Cijelu analizu pogledajte na HRT, 19 minuta (morate otrpjeti Vlahova).