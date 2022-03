Vojni analitičar, politolog Robert Barić gostujući kod Stankovića rekao je da se 11. dan rata u Ukrajini vidi da je ruska operacija zapela. Originalno je izgledalo da će se raditi o većem broju manjih upada i pritisaka, s dizanjem tenzija, ali ne tako da se izazove veća reakcija Zapada. Ovakva reakcija Zapada bila je potpuno neočekivana, a pregovaračka pozicija Rusije sada je lošija. Svi su ujedinjeni u politici prema Rusiji i Kini. Putin želi neutralnu Ukrajinu kao dio barijere prema Zapadu i NATO-u, no Zelenskij to nije htio jer je to politički otrov. Legenda se širi da Putin odlučuje sam, ali to nije tako. U Rusiji je patrimonijalni stil vladavine – jaki vođa je jak, ali samo ako može balansirati različite interesne skupine, i Putin je tu imao niz uspjeha. HRT