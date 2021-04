Brze i lake misli

Medicina je beskorisna – You read it here first! Idioti koji su 8 godina studirali da bi nakon toga morali učit cijeli život su potpuno suvišni, čak i neupotrebljivi pored Facebook epidemiologa, gospođe koja je pročitala 8 rečenica na forumu pa sad zna sve o cjepivu (koje zove cijepivo) i ima svoje “mišljenje” o koroni, ili gospođe koja vibrira iznad korone (i propisa) pa će odbit stavit masku – čak i kad ju taksist drhtavim glasom zamoli da to napravi jer doma ima bolesnog oca. “Kakve veze ja imam s vašim ocem?” Medicina je beskorisna, pametnom dosta. Ideja za glupu foru: Sljedeći put kad pričate s nekim tko je završio medicinu, recite mu “onda smo kolege, ja sam isto malo čitao na forumu.” Glupa je fora, ali ta glupa fora je opis nečijeg života.

Hrvatska korupcija i dalje humanitarno djeluje – Baš kao i nuklearni reaktor koji funkcionira čak i kad cijeli svijet stane, Republic of Coruptia unatoč svemu hrabro maršira naprijed i pomaže potrebite. Humanitarna akcija cijepljenja prioritetnog rektora je samo jedna od mnogih nacionalno prepoznatih svečanosti, a izdvojit ćemo i ravnatelja Dubrovačke bolnice koji je preko reda cijepio roditelje, ženu, punca i punicu uz obrazloženje “ne može biti nepropisno kad propisi ne postoje.” Tako je, Ross Geller, we were on a break. Ne jedan, već dva paragrafa iz nove epizode toka svijesti Andree Andrassy.