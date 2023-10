U Americi kad udariš ženu završiš u pritvoru, a kod nas na statusima svećenika

Slobodno recite da sam rasist, ali nasilna inkluzivnost pod svaku cijenu nije baš najbolji odabir u svakoj situaciji, a to nam se sve češće gura kao jedino ispravno rješenje. Druga stvar koja me iritira puno više od činjenice da ni Snjeguljica više ne smije bit bijela jest prezentiranje ljubavi kao nečeg zastarjelog, neprihvatljivog i suprotnog “modernoj ženi”. Ako pogledate način na koji se unatrag nekoliko godina promoviraju novi-stari Disney filmovi, perspektiva je uvijek na istom tragu: “Glavna junakinja više ne traži ljubav, nego sebe” – i opet, to je odlično, ali traženje (ili slučajno pronalaženje) ljubavi sve češće dolazi uz negativnu konotaciju, kao da su se žene “opametile” i shvatile da je ljubav glupa, nepotrebna i nazadna. “Snjeguljica više neće htjet pravu ljubav, htjet će bit vođa, yeeeah!” – kako smo krenuli, do 2024. umjesto Snjeguljice možda dobijemo film “Linda Hamilton i sedam Terminatora”. Let’s nemojmo. Andrea Andrassy