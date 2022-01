U zvijezdama

Ne znam gdje ste vi dok ovo čitate, ali mogu vam reć gdje sam ja dok ovo pišem – doma, za kompjuterom, kao i uvijek… Lijepo se podsjetit stvari koje su ti uljepšale godinu i onih zbog kojih si danas malo pametnija osoba, dakle NE novih epizoda Seksa i grada. Lažem, ok su mi, iako ne razumijem zašto smo odjednom TOLIKO NASILNO politički korektni. Evo primjer koji neće imat spoilere jer nisam bezosjećajno smeće – Miranda u jednoj sceni kaže “bila sam na partyu punom alternativaca”, na što mlado new age woke djevojče svisoka pita: “Alternative to what?” Jer naravno, “alternativci” je AFFANSAAAV (offensive, jel). Zato će propast svijet, jer ćemo se svi pretvorit u mlijeko sa šećerom i više neće bit ni humora, ni ikakve mogućnosti za razgovorom jer će sve bit uvredljivo i utuživo. Razgovori će se svest na “dobar dan, nebo je plavo, osim ako vas to možda vrijeđa, onda laku noć, nebo je kakvo god vi kažete.” – skužila je stanje stvari Andrea Andrassy i bilježi uredno za Miss7. I svi mjeseci jedne godine su tu.