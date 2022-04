Aj konačno nešto drugo.

Nedostupnost je prije bila normalna, a danas je u najboljem slučaju luksuz – i sve češće ima prizvuk mane, isti onakav kakav je jednom davno imala ideja da ljude smiješ zvat u svako vrijeme. SMS. WhatsApp. Viber. Facebook. Instagram. Mail. Slack. To što imamo opciju da su nam svi stalno dostupni ne znači da ju smijemo zloupotrebljavat kad god nam nešto padne na pamet, u svako vrijeme i nevrijeme. Ili sam ja staromodna i naporna? Ako i jesam, neka sam, to mi je i dalje draže nego da me nedjeljom bude ljudi koji bi morali znat da to ne smiju. Srdačan pozdrav od bake u vindjakni, čuvajte se propuha i isključite ton – bonton je isključen već odavno – piše Andrea Andrassy.