Pjevačica je bully

Čije točno osjećaje vrijeđa trenirka i zašto ju neki smatraju nedopustivim “ispadom?” Razumijem da nije O.K. u školu dolazit u razderanim trapericama, minicama i dekoltiranim majicama koje otkrivaju pupak – to bih sve zabranila, kao što bih zabranila i klince s Balenciaga tenisicama jer mislim da je 12-godišnjak u tenisicama od 1000 eura (koje će prerast za 5 do 7 radnih dana) psihički poremećaj roditelja – ali trenirke već odavno nisu nešto što nosiš samo po doma ili na satu tjelesnog. “Ali škola je ipak institucija koju treba poštovati…” – škola u Hrvatskoj je, first and foremost, institucija u kojoj ne možeš u isto vrijeme pronać toalet papir i sapun – a nekad nijedno – što je tužno i na prvi pogled nema nikakve veze s trenirkom, ali ako već glumimo da je škola HNK, onda možemo krenut od tih, po meni puno važnijih osnova. Koga da pošaljemo na razgovor pedagogu zbog toga? Miss7