Udana za posao

Andrea je zauzela stav i gnjevno se osvrnula na glavni celebrity trač događaj u zadnje vrijeme.

“Jesi vidjela što je objavila Pjevačica?”

Nemoj… ignoriraj… bit će neugodno kasnije…

“Ona za koju je prolaznica rekla da je debela?”

Produženi vikend je… ljudi će zaboravit do srijede… nemoj…

“Čekamo kolumnu.”

Jebi ga, ne da mi se ić ugodnijim putem, takve stvari ćemo ostavit nekom drugom. Ne znam jesam li ikad dobila više upita u inbox za određenu temu – zapravo znam, nisam.

Napiši, kaži, obradi.

Ne želim, ne želim, ne želim.

I ipak je napisala kolumnu, a radi se o ovom, jer Andrea to ne želi linkati. I još, kaže Andrea: I pogledajte Mean Girls ako niste, it’s a masterpiece.