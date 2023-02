Srdačan pozdrav iz sunčanog Splita, prodajem stan u Zagrebu. Update – guglala sam cijene stanova u Splitu, ovdje mogu eventualno kupit pernicu, više sreće drugi put. Nego, znam da vam je već dosta priča o Eurosongu i obećajem da sljedeći tjedan više nećemo, ali smijemo još danas jer bi bila šteta da propustite jedan od najvećih dragulja koji trenutno postoje na internetu. Možda ste čuli, a možda i niste, da je prije nekih tjedan dana pokrenuta peticija čiji je cilj da se LET 3 izbaci s natjecanja. And just like that, imamo predivnu kolekciju najsjajnijih dijamanata koje bi bilo nepravedno zanemarit. Pogledajmo, bit će divno:

Pjesma ne predstavlja Hrvatsku na pravi način! – Gospođa je u pravu, molim da se sljedeće godine na Eurosong pošalje skupina penzionera koji kopaju po kontejneru i barem jedan muškarac koji mlati ženu ali nitko ga ne shvaća ozbiljno dok ju ne ubije. Ili da samo pošaljemo Pernara s pjesmom Alimentacija? Netko od njih valjda zna pjevat. Pijevat?

– Gospođa je u pravu, molim da se sljedeće godine na Eurosong pošalje skupina penzionera koji kopaju po kontejneru i barem jedan muškarac koji mlati ženu ali nitko ga ne shvaća ozbiljno dok ju ne ubije. Ili da samo pošaljemo Pernara s pjesmom Alimentacija? Netko od njih valjda zna pjevat. Pijevat? Po meni neprimjerenu i užasno pjesma – Po menu dobre, ali svakog imao prava na svoja mislio.

– Po menu dobre, ali svakog imao prava na svoja mislio. Ne volim Let 3 – Molimo gospodina da dostavi popis svega što ne voli kako bi mu se omogućilo što ugodnije postojanje. Nema ograničenja, ako ne voli pureću šunku, na nama je da ju diskvalificiramo iz dućana. Ako se pitate kako je moguće da još nitko nije spomenuo Boga, ne brinite, ovo su bile samo predgrupe.

– Molimo gospodina da dostavi popis svega što ne voli kako bi mu se omogućilo što ugodnije postojanje. Nema ograničenja, ako ne voli pureću šunku, na nama je da ju diskvalificiramo iz dućana. Ako se pitate kako je moguće da još nitko nije spomenuo Boga, ne brinite, ovo su bile samo predgrupe. Ovo nije s Bozje strane – Nije ni predbračni seks, kad će peticija? Miss7