Znam što si naručila prošlu subotu i gdje sam te vozio doma

Anywho, za danas sam pripremila jednu zabavnu igru u koju se možete priključit ako imate s čim – a vjerujem da imate jer je radni naziv igre “knjiga žalbe.” Zapravo, pravi radni naziv je bio “čemu služi Hrvatska?”, ali to je zvučalo ružno pa sam promijenila… Priča broj četiri. Ovce za šišanje. Koliko često idete na šišanje? Ja otprilike dva puta godišnje, a prije dva mjeseca mi je hitno trebalo popravit vrhove pa sam na povratku iz dućana ušetala u mali, kvartovski salon koji je uvijek prazan. Što možda znači da ne valja, ali meni ne treba puno – samo mala korekcija, bez pranja, bez feniranja, dovoljno je da se sve izravna i to je to. Frizerka me posjela, izvadila opremu za šišanje – ne škare, nego mašinicu – počešljala me i potegnula jednu ravnu crtu. Zzzzk – to je to. Ušla sam u 11:30, sjela u 11:31, a u 11:36 sam već stajala na blagajni s obučenom jaknom. “Koliko sam dužna?” – pitala sam i čekala cifru koja odgovara šišanju mašinicom od 4 minute. Ne znam koja je to cifra, ali otprilike sam imala ideju koja sigurno nije. “Sto pedeset.” Sto pedeset kuna. Sto i još pedeset. Kuna. To je 37,5 kuna po minuti. I to još prije nego što je krenula inflacija. Nisam osoba koja podcjenjuje tuđi rad, znam da iza svakog frizera stoje godine edukacije, rada i truda, znam i da saloni plaćaju režije i namete i doprinose i sve ostale hrvatske čarolije, ali sto pedeset kuna za 4 minute šišanja mašinicom? Zapravo, za 30 sekundi šišanja mašinicom – ostalo je otpalo na dogovor, češljanje i stavljanje zaštitnog najlona koji skoro nisam ni dobila jer “šta će vam, pa to će bit sekunda posla.” Jesam li ja potpuno luda i nerealna, ili je 150 kuna puno za 4 minute? Ne znam, javit ćete mi sigurno, možda ispadne da sam u krivu i da je to sasvim ugodna količina novaca… – dakle to je četvrta od pet priča koliko ih je napisala Andrea Andrassy u zadnjoj kolumni.