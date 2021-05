Ne može nam ni'ko ništa

Hrvati najmanje strahuju za svoje privatne podatke među stanovnicima država članica Europske unije, pokazuje novo istraživanje Eurostata (Bug.hr). Europski prosjek prihvaćanja zahtjeva za pristup privatnim podacima kod instalacije mobilnih aplikacija čini 18%, dok je u Hrvatskoj 37%. Tako se Hrvatska nalazi na vrhu statistike država čiji stanovnici najrjeđe odbijaju zahtjeve aplikacija za pristup privatnim podacima.

% people who never refused access to personal data when installing an app🤳

🇭🇷 37

🇨🇿 36

🇱🇻 32

🇱🇹 31

🇨🇾 29

🇧🇬 27

🇬🇷 27

🇲🇹 26

🇦🇹 26

🇪🇸 23

🇵🇱 23

🇸🇰 22

🇭🇺 21

🇷🇴 20

🇫🇮 20

🇩🇰 16

🇪🇪 16

🇮🇪 15

🇱🇺 15

🇧🇪 13

🇩🇪 13

🇸🇮 13

🇮🇹 12

🇳🇱 12

🇵🇹 12

🇸🇪 11

Via @eurostat https://t.co/fBxrAMubCl

