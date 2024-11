Pustite naše mozgove na miru

Guverner Kalifornije Jerry Brown potpisao je jučer zakon kojim ova država do 2045. mora posve prijeći na zelene izvore energije. Zakon kaže da do 2026. godine 50 posto energije u ovoj američkoj saveznoj državi, petoj najvećoj ekonomiji svijeta, mora dolaziti od obnovljivih izvora energije poput sunca, vjetra i vode, a do 2030. godine 60 posto sve energije mora biti zeleno.