Ikona koja je omlet zamijenila ljudskim pričama
Anthony Bourdain: Kako je televizijski buntovnik naučio svijet znatiželji
Anthony Bourdain postao je globalni fenomen jer putovanja nije pretvarao u spektakl, već u potragu za ljudskošću. Od kuhara do pisca bestselera Dosje kuhinja i zvijezde serijala poput Parts Unknown, Bourdain je kroz hranu povezivao ljude. Njegova se filozofija temeljila na poniznosti, izlasku iz zone komfora i slušanju drugih, bilo da je riječ o ribarima ili taksistima. Vjerovao je da putovanja moraju ostaviti trag i mijenjati nas, potičući nas da biramo suosjećanje umjesto predrasuda. Iza sebe je ostavio lekciju da život postaje bogatiji tek kada dopustimo “sretnim nesrećama” da se dogode. Mental Floss