Ikona koja je omlet zamijenila ljudskim pričama

Anthony Bourdain se uputio na kraj svijeta kako bi otkrio što tamo jedu i istražio jedini kontinent koji još uvijek nije posjetio! U epizodi Antartica Bourdainovog serijala Parts Unknown, ovaj slavni chef i autor otkriva kako ljudi tamo žive i, naravno, što jedu. Dok je bio u posjetu najjužnijem mjestu na svijetu, razgovarao je s lokalnim znanstvenicima, građevinarima i vojnicima Američke vojske te saznao što jedu kako bi se zaštitili od hladnoće, na ujedno najsušem i najvjetrovitijem mjestu na svijetu. Jutarnji