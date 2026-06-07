Anthony Bourdain: Kako je televizijski buntovnik naučio svijet znatiželji - Monitor.hr
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Ikona koja je omlet zamijenila ljudskim pričama

Anthony Bourdain: Kako je televizijski buntovnik naučio svijet znatiželji

Anthony Bourdain postao je globalni fenomen jer putovanja nije pretvarao u spektakl, već u potragu za ljudskošću. Od kuhara do pisca bestselera Dosje kuhinja i zvijezde serijala poput Parts Unknown, Bourdain je kroz hranu povezivao ljude. Njegova se filozofija temeljila na poniznosti, izlasku iz zone komfora i slušanju drugih, bilo da je riječ o ribarima ili taksistima. Vjerovao je da putovanja moraju ostaviti trag i mijenjati nas, potičući nas da biramo suosjećanje umjesto predrasuda. Iza sebe je ostavio lekciju da život postaje bogatiji tek kada dopustimo “sretnim nesrećama” da se dogode. Mental Floss


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