Dvoje ljudi poginulo je, a najmanje troje je ranjeno u ruskom raketiranju u kojem je jutros nešto prije 6 sati po hrvatskom vremenu pogođena stambena zgrada u Kijevu. Devet osoba medicinski je zbrinuto na licu mjesta. Ovdje je ta zgrada na Google mapi, pogled na zgradu kako je izgledala prije granatiranja iz Street Viewa.

⚡️Apartment block in Kyiv on fire after shelling.

Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.

The building was hit at around 5 a.m.

Video: State Emergency Service pic.twitter.com/uOe9AeGU7J

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022