Od rujna 2022.

Ono što se zasad zna da Apple neće automobile proizvoditi sam, već će primarno raditi na popratnim tehnologijama i dizajnu, dok bi proizvodnja bila prepuštena nekom drugome. Ranije ove godine govorilo se kako je potencijalni proizvođač Hyundai, no dogovori dvaju kompanija navodno nisu urodili plodom. Apple, pak, ne odustaje, već i dalje planira u masovnu proizvodnju pustiti svoj električni automobil, i to već 2024. godine. Sada su njihovi predstavnici u još jednoj rundi pregovora u Južnoj Koreji i Japanu. Bug

