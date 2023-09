Tko tu koga voza?

Apple je lansirao Apple Pay Later, novu uslugu koja korisnicima omogućuje plaćanje online kupnje na rate, odnosno odgodu plaćanja, čime se pridružio fintech trendu “buy now pay later”. Apple otprije surađuje s bankom Goldman Sachs na razvoju “Apple Card”, usluge izravne ponude zajmova i depozitne štednje, za što je osnovao društvo u svom potpunom vlasništvu Apple Financing. Goldman Sachs je, kao izdavatelj Apple kartice, odgovoran za osiguranje, korisničku službu, temeljnu platformu i sva pitanja povezana s regulatornom usklađenošću. Prošle godine Apple je kupio i britansku kompaniju Credit Kudos koja je razvila tehnologiju otvorenog bankarstva u pružanju online usluge procjene kreditne sposobnosti klijenata. “S obzirom na to da se usluge Apple Pay Later financiraju iz vlastite bilance, to je u biti prvi korak do stvaranja Apple banke”, smatra izvršni direktor tvrtke FIMA Plus, Milan Horvat. Lider