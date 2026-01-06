Nekome pozornica, nekome pauza
Arena Zagreb uvodi petogodišnju zabranu za izvođače koji koriste ustaške simbole
Zagrebački holding izmijenio je Opće uvjete poslovanja Arene Zagreb, uvrstivši zaključak Gradske skupštine kojim se zabranjuje korištenje fašističkih i ustaških simbola, uključujući pozdrav „Za dom spremni“. Organizatori i izvođači koji prekrše pravilo gube pravo zakupa gradskih prostora na pet godina. Odluka je donesena neposredno prije koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni, na kojem je izvedena pjesma „Bojna Čavoglave“. Thompsonu zbog toga nije odobren novi termin, a njegovi odvjetnici najavljuju tužbu. HRT