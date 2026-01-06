Nekome pozornica, nekome pauza



Arena Zagreb u percepciji javnosti vidi se kroz rasprodane koncerte i gužve. A u stvarnostt je minus na računu. O tome kako se upravlja dvoranom, odgovorni za nju iz Zagrebačkog holdinga ne žele razgovarati. Odgovaraju tek pisanim putem, kažu da će se nastojati povećati prihode zakupima i najmovima. Unatoč rekordnoj popunjenosti od 165 dana u prošloj godini i najavama da bi ova mogla biti još bolja, zagrebačka Arena i dalje je u gubicima. U Zagrebačkom holdingu tvrde da je razlog tomu previsoka cijena zakupa koju je odredio vlasnik, tvrtka Ingra, te dvije godine pandemije, kada dvorana nije bila u funkciji. Iako je zamišljena za dvoranske sportove, interes klubova sve je manji, tako da se koristi isključivo za koncerte. HRT