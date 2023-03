Umjetnost srca

Od svih nosilaca britpop spomenice iz devedesetih, Damon Albarn pokazao se kao daleko najeklektičniji i igranju na sigurno najmanje skloni autor. Nakon Blura, okupljao je supergrupe, skladao opere i mjuzikle, no najuspješniji od svih njegovih projekata bio je animirani bend Gorillaz. No, novi album djeluje dosta razočaravajuće – pjesme su previše nalik jedna drugoj i zabetonirane u nekakvom srednjem tempu, negdje na razmeđi disca, electro popa i hip-hopa uz nemalu dozu tugaljivosti. No, par stvari malo popravljaju dojam, kao i završnica. Ravno do dna