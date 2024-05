Za 20 godina i ja ću biti rezerva na Dori

https://www.youtube.com/watch?v=EBsgTJQFl9k

Let 3 je prošle godine spasio Doru. Ove godine su igrali za Doru. Ne za Eurosong. Otišli su u krindž do kraja. Doveli i Severinu. Koliko god iskakali iz paštete i napravili sulud potez da se opet jave u želji novog kruga medijskog mljevenja i hiper angažmana u neku ruku su u svom anti-stilu s „Babarogom“ zatvorili jednu mini epohu koju su upravo oni započeli i obilježili. HRT im treba biti vječno zahvalan. Medo (HRT) se konačno probudio iz zimskog sna. Shvatio je moć dobrog zabavnog showa. Shvatio je da treba investirati. Od jedne večeri je napravio tri. Automatski i tri večeri prihoda od televotinga. Well done.

Marko Purišić iz Umaga ušao je kao autsajder, ali je osvojio simpatije i prije samog natjecanja tom činjenicom otvorio dubinski prostor za komentiranje kompetentnosti onih koji žiriraju pjesme. Uz to opći je dojam da su ga do favorita pogurali upravo mediji koji su ga nesebično isticali. I televoting je tu bio brutalno precizan. Baby Lasagna je od publike dobio 247 bodova, a prvi iza njega po broju bodova bio je Alen Đuras s „A Tamburitza Lullaby“ s 27 bodova. Svi ostali su dobili manje od toga. Ovo je stoga bila jako čudna Dora, Dora koja kao da je bila postala taoc Baby Lasagne. Unaprijed se činilo da bi drugačiji ishod od onog koji se dogodio bio kontra želje involvirane većine. Zoran Stajčić za Ravno do dna.