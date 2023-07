A ti si misliš da je to samo komedija

Teško se sjetiti kada je u recentnoj povijesti neki film tako ponosno u taglineu nosio ono što će se pokazati njegovom uvjerljivo najvećom manom kao što je to slučaj s “Barbie” cijenjene redateljice Grete Gerwig. Tagline u pitanju glasi: “If you love Barbie. If you hate Barbie. This movie is for you”. Film pati od kognitivne disonance dok se trudi biti otkačen, ali ne dovoljno da postane glup, hoće biti osviješten, a da ne postane zamoran, želi pružiti kritiku bez zajedljivosti. Bilo bi neke poetike u svemu tome kad bi samo bio malo manje opsjednut sa svim time što želi biti i dopustio si da bude zabavan, kaže ne previše oduševljn filmom recenzent Ravno do dna.