Mafija, buraz

Aktualna vlast dobila je izbore ogromnim dijelom upravo koristeći zbrinjavanje otpada kao prioritet u novom, boljem i nekorumpiranom načinu upravljanja Zagrebom. A onda su to s otpadom krenuli rješavati poprilično šeprtljavo i napreskokce. Možda griješim, ali iz moga udaljenoga kuta čini se kao da su najprije išli postaviti prozore i vrata, pa tek onda oko njih dizati zidove i krovište. Problem zbrinjavanja zagrebačkog otpada, svi to znamo, nije započeo s dolaskom zeleno-lijeve koalicije na vlast, taj tumor metastazira već barem dva desetljeća. Ipak, sve do prije nekoliko tjedana nitko u medijima nije spominjao “napuljski sindrom“. Ako je sve ovo što se prošlog tjedna zbivalo u Zagrebu služilo samo iritiranju javnosti i uzdrmavanju lokalne vlasti, onda je i slabovidnima razvidno kako je riječ samo o generalnoj probi za ljetnu, vruću i sparnu premijeru u režiji, rekli smo već, deprivilegiranih političara, kaže Renato Baretić za Tportal.