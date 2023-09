Konačno da netko to i tamo kaže

“Nekome bi se premještanje HOS-ove ploče u Novsku moglo činiti kao lukavo rješenje, ali ono to nije. To je samo odgađanje problema i čuvanje sporne ploče dok opet nekome ne zatreba za kakvu trgovinu ili raspirivanje strasti. Nažalost, pravo i trajno rješenje vjerojatno nije ni moguće. ‘ZDS’ je već ušao u glavnu maticu društva i počeo je gubiti svoje ustaško i zločinačko značenje. Propaganda ga je učinila prihvatljivim, a to se nije smjelo dogoditi. Čak i da ga sutra zabrane, što neće proći bez velikih otpora, debelo se zakasnilo s reakcijom i borba protiv reafirmiranja ustaštva je izgubljena. Postojala je prilika prije dvadesetak godina kada se HOS ponašao kao ono što je i bio – stranačka milicija spremna i na državni udar. No hrvatska politika je imala važnijeg posla i mislila je da se atentatom može riješiti problem. Sada im se, a i svima nama, to vratilo u lice”, piše Index.