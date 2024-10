“Kusturica je običan prevarant, šibicar, fikcija, lažov… On hoće biti Ciganin, no on to nije… Hoće biti i Srbin, ali nije ni to… On je jedna noćna mora od lika, kod njega je sve farsa”, rekao je Gerard Depardieu povodom premijere Kusturičinog filma Na mliječnom putu u Veneciji (ovdje intervju u La Repubblici). Jasno da mu je Kusturica vratio: “Raspadnuti alkoholičar, prevarant… nemoralna drutina… Od dopadljivog mladića pretvorio se u bačvu… Kleptoman koji kada završi reklamu za špagete krade posuđe od rekvizitera”.