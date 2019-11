S goreg na gore

Srpska se opozicija planira boriti protiv sadašnjeg sistema, izbornih pravila i vlasti tako što će bojkotirati izbore. Poručuje im Basara da se “za dobre uslove, kao uostalom i za sve što je dobro, mora IZBORITI, a ne čekati da ih pokloni onaj kome to na pamet ne pada i koji za to nema računa. Iluzorno bi bilo očekivati da se iluzionisti iz računa – koji Vrhovnom Iluzionisti nisu ni do kolena – odreknu luksuza stečenog lopovlucima i da se upuste u dugu i neizvesnu borbu”.