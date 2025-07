Reket protiv režima

Nakon osvajanja Australian Opena i 22. Grand Slam titule Novaka Đokovića, član njegova Stožera Goran Ivanišević pred novinarima je komentirao najnoviji trijumf srpskog tenisača. “Ajmo to reći ovako: Ne kažem da bi 100 posto, ali 97 posto igrača otišlo bi ravno u svlačionicu i povuklo se s turnira da su dobili takve nalaze magnetske rezonance u subotu. Ali ne i on. Dao je sve od sebe, bio je sve bolji i bolji, a posebno preplašen bio sam protiv Dimitrova. Međutim, Novak je uspio sve preskočiti i osvojiti turnir. Postaje sve luđi i luđi, u pozitivnom smislu naravno”, rekao je Ivanišević. Sportskenovosti

"This trophy is yours as much as mine."@DjokerNole gives credit to his team.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/LAA7MlKrT3

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2023