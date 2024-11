Voziš se kao superheroj

“The Batman” odaje počast korijenima svog naslovnog junaka – mnogi danas zaboravljaju da su slova DC iz oznake stripovskog svemira kojem pripadaju likovi Batmana i Supermana kratica za Detective Comics i da je Batman prije svega majstor detektiv. U Reevesovom filmu Batman riješava zagonetku koja stoji iza niza ubojstva dijaboličnog Riddlera, a cijelo okružje ugođeno je u neo-noir atmosferu koja savšeno pristaje uz Gotham City do kosti ogrezao u korupciju i kriminal. Tri sata može se činiti previše za ovakav film, ali “The Batman” se nikada ne vuče. U usporedbi s drugim izdancima franšize mnogo je manje eksplicitne akcije, jurnjavi i borbe, ali to film ne čini dosadnijim, upravo suprotno. Umjesto toga Reeves se posvećuje odgonetanju zagonetki djelomično se pritom slobodno oslanjajući na neke narativne strukture kultnih stripovskih serijala pritom izbjegavajući detaljno ponavljanje pozadinske priče o obitelji Wayne koja svima već ide na živce. Ravno do dna