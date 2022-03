Istina, broj novozaraženih od koronavirusa raste već nekoliko mjeseci, no to može biti objašnjeno i povećanim brojem testiranja. Od početka srpnja broj testova se povećao dva puta. A više testova dovodi do otkrivanja više pozitivnih slučajeva. No nije došlo do povećanog broja zaraženih koji su morali u bolnice. Osobe koje su sada pozitivne mnogo su mlađe nego ranije… Sljedeći mjeseci bit će ključni za razumijevanje transmisije kada budemo vidjeli hoće li se ona ponovo povećati nakon povratka djece u škole i radnika u urede. N1