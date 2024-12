Nek se dečki loptaju

Prije nego je detonirana ručna bomba na tulumu u Kninu, netko ju je snimio i objavio na Instagramu, a mediji su fotografiju prenijeli, ali uz intervenciju. Zelena konzerva piva i kockasta boca žestice između kojih se bomba smjestila, bile su zamućene da ne bi to bilo shvaćeno kao marketing. To je naša svijest: iako se i kroz zamućenje jasno vidi da su to Heineken i Jack Daniel’s, netko je smatrao da to treba prikriti; no bombu nisu zamutili, i jasno su napisali da se radi o modelu M-75 – piće jest opsceno, ali oružje nije, piše Boris Beck za Večernji list. Srećom taj se medijski refleks nije uključio kad je Vili Beroš izašao iz zatvora s knjigom, pa smo jasno vidjeli da je deset dana u samici čitao Faktologiju, a jasno se vidjelo i ime izdavača, VBZ. Knjiga ima 374 stranice i može je pročitati samo čovjek u samici. Počinje s logičkom greškom.

Oni koji više znaju o javnim nabavama od mene, kažu da se preko medicinske opreme zamrači najviše love, čak se ni u cestogradnji ne mrkne koliko u zdravstvu. Ako sada napišem da u Hrvatskoj postoji šef carine koji je u stanju držati reagense za bolnice sve dok im ne bi istekao rok trajanja, osim ako mu ne bi dali mito, zar to medij daje lažno lošu sliku ili je riječ o nečovjeku i monstrumu, koji nije ništa manje ubojica od onoga u Kninu što je mladima dao bombu? Narod