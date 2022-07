Riječi su vrlo opasan bumerang, i nema nikoga od nas da ga neoprezne izjave u povratnom letu nisu žestoko zveknule u zube. Ali rijetko se desi da vam se vlastite riječi vrate tako brzo kao premijeru prošli tjedan. Međutim, nije on ni rekao da će smijeniti Horvata kad se oporba postavi na trepavice (na sveto nigdarjevo), nego je rekao da ga neće smijeniti oporba (a da ga on može smijeniti kad god hoće). Boris Beck u novoj kolumni za Večernji navodi brojne primjere iz hrvatske povijesti, od Pavelića, preko Tita i Račana do današnje vlasti i oporbe, čije su se riječi obile o glavu.