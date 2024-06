Metropola u kojem se udiše i izdiše zeleno

Prema navodima istraživanja GFK Hrvatska, hrvatski potrošači u prosjeku unutar šest mjeseci odlaze u trgovine 130 puta. Svaki odlazak pritom oduzima dio slobodnog vremena. Vožnja do supermarketa, traženje parkinga, potraga za artiklima, stajanje u redu na blagajni pa, konačno, povratak u stan. U danima u kojima nam je svaka sekunda dragocjena nismo baš voljni potrošiti toliko vremena na nabavku namirnica. Pogotovo kada znamo da postoji alternativa. Usluge poput Wolta ispočetka su bile imanentan sigurnosni odgovor na tada aktualne uvjete života, no danas se pretvorila u sve popularniji alat za uštedu vremena. Studija o kupovnim navikama europskih potrošača koju je objavila jedna globalna konzultantska firma to i potvrđuje. Marin Šušnjar za tportal.