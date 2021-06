Ništa mu neće dan pokvarit

Da biste u ovakvoj zemlji, s ovakvim zdravstvom i ovim žalosnim Berošem, postigli imunitet krda, morate najprije građane pretvoriti u krdo. Pa da krenu u tutanj i stampedo, onako kako to odredi veliki meštar sviju hulja, koji je u ovoj epizodi maskiran u Ursulu von der Leyen… Ništa čovjeka tako ne štiti od ljudi kao njegova beznačajnost. I nema veće mudrosti nego da se pred ljudima prikažete što beznačajnijim. Da vam je to uspjelo, znat ćete po tome što ćete biti usamljeni. U samoći je sigurnost. Nije u šutnji… Nacija se, u strahu od kobne i smrtonosne prehlade, namah zaljubila u tog liječnika kao u neki plišani totem. Teddy Bear, rekli bi Amerikanci, pa još s onim ne naročito ekspresivnim licem, Hrvatima je postao dobra i draga maskota njihova velikog straha. Njegova ultimativna dobrota, koja je podsjećala na dobrotu pedagoških pomagala, lutkica u dječjim zubarskim čekaonicama, bila je dodatno naglašena društvom u kojem se zatekao… – tako to izgleda kad književnik komentira dnevnu politiku, prava pripovjetka, Miljenko Jergović za 24 sata.