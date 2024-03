Bio (mu) je dobar kada je trebalo

Povjerljive informacije iz Ministarstva dolazile su do Mosta, navodno zbog Lovrinčevićevog privatnog sukoba s Pavlom Vujnovcem i Marijom Radićem iz Domovinskog pokreta oko suvlasništva u Pevexu, a Grmoji su informacije služile kao PR šurikeni koje će bacati prema HDZ-u. Drugim riječima, potkupljivanje novinara i medija okrenulo se protiv vladajućih onog trena kada su naletjeli na partnera koji trguje sa svima. Ako to nije jasno, ova je afera zakinuta za cijelu svoju polovicu, nečistu savjest novinarske profesije. Slatko je čuti glas HDZ-ovca uhvaćenog u podmićivanju i trljati ruke jer je još jedan političar završio karijeru, ali priča koja počinje s laži da je to inicirao novinar i da kriminal pluta izvan cijele mreže koruptivnih odnosa s medijima ne miriši na profesionalnu pobjedu i hepiend. Nataša Škaričić za Novosti.