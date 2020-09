Tko kome više treba?

Koncern s tolikom snagom na tržištu kao što je Facebook s njegovih 2,4 milijardi korisnika (mušterija-kupaca), mogao bi poremetiti i stabilnost tržišta novca. Novac mi smrtnici smatramo apsolutnom vrijednošću. To nije tako: i novcu vrijednost ovisi o ponudi i broju onih koji ga traže. A to može onda potkopati i ulogu dolara kao glavne svjetske valute… Dolazimo do najvećeg pitanja: hoće li države ostati monopolisti na novac? Ili će to biti privatne kompanije kao što je Facebook, ili vlasnici računalnih poslužitelja koji diljem svijeta stvaraju Bitcoin? – Deutsche Welle.